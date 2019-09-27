Мужчина похитил ребенка, оставив бывшую жену связанной в хостеле
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Кировоградской области мужчина похитил бывшую жену и их общего сына, увез в Киев, где исчез с сыном, оставив женщину связанной. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Началась история в городе Знаменка Кировоградской области. Мужчина 1978 года рождения силой заставил бывшую жену и их общего 3-летнего сына сесть в автомобиль и отвез их в столицу.
В Киеве все трое поселились в хостеле. Там мужчина связал свою бывшую жену и, бросив ее в таком состоянии, исчез с ребенком в неизвестном направлении. Женщина смогла освободиться и обратилась с заявлением в полицию.
В настоящее время проводится досудебное расследование, в рамках которого продолжаются поиски мужчины и ребенка.
Напомним, на территории больницы в Харькове нашли убитого мужчину.