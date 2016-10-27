Чоловік помер від серцевого нападу після землетрусу в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Літній чоловік помер від серцевого нападу, ставши непрямою жертвою нових землетрусів у центральній Італії, передає УНН з посиланням на ANSI.
Інцидент стався в Толентіно у провінції Мачерата у центральному регіоні Марке.
Причиною серцевого нападу 73-річного чоловіка вважають шок через землетрус.
Це перша непряма жертва нових підземних поштовхів, пише видання.
Управління цивільного захисту в регіоні Марке повідомило, що було евакуйовано від двох або трьох тисяч людей, які перебували на небезпечній території. Вказано, що жодна людина не загинула і не отримала важкі поранення, але десятки осіб потрапили в лікарні з різними травмами, поганим самопочуттям або нападами паніки.
Відсутність жертв у результаті обвалення підтвердили і карабінери у провінції Мачерата. При цьому один чоловік у Толентіно був поранений в результаті обвалення стелі. Він отримав рвані і забиті рани голови і плеча, але його травми не є серйозними.
Мер комуни Уссіта у регіоні Марке повідомив, що вдалося врятувати двох людей похилого віку, які опинилися в пастці в своєму будинку, фасад якого було зруйновано внаслідок землетрусу. Також він вказав, що через поштовхи було пошкоджено фасад церкви.
У Фабріано у регіоні Марке повідомили про 8 людей з незначними травмами. Ще двоє людей отримали поранення в комуні Віссо у цьому ж регіоні.
Також повідомлялося про обриви ліній електропередачі та різні пошкодження будівель.