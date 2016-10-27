Мужчина умер от сердечного приступа после землетрясения в Италии

Инцидент произошел в Толентино в провинции Мачерата в центральном регионе Марке.

Причиной сердечного приступа 73-летнего мужчины считают шок из-за землетрясения.

Это первая косвенная жертва новых подземных толчков, пишет издание.

Управление гражданской защиты в регионе Марке сообщил, что были эвакуированы от двух или трех тысяч человек, которые находились на опасной территории. Указано, что никто не погиб и не получил тяжелые ранения, но десятки человек попали в больницы с различными травмами, плохим самочувствием или приступами паники.

Отсутствие жертв в результате обрушения подтвердили и карабинеры в провинции Мачерата. При этом один человек в Толентино был ранен в результате обрушения потолка. Он получил рваные и ушибленные раны головы и плеча, но его травмы не являются серьезными.

Мэр коммуны Уссита в регионе Марке сообщил, что удалось спасти двух стариков, которые оказались в ловушке в своем доме, фасад которого был разрушен в результате землетрясения. Также он указал, что через толчки был поврежден фасад церкви.

В Фабриано в регионе Марке сообщили про 8 человек с незначительными травмами. Еще два человека получили ранения в коммуне Виссо в этом же регионе.

Также сообщалось об обрывы линий электропередачи и различные повреждения зданий.