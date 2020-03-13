Член "футбольної" ТСК Мамка сплутав футбольні майданчики

КИЇВ. 14 березня. УНН. Днями депутати ТСК ВРУ, що вивчає обставини будівництва футбольних майданчиків у м. Києві протягом 2017-2018 пр, відвідували спортивні об’єкти. Один з нардепів при цьому свідомо або несвідомо, однак приписав заводу “ФФУ Продакшн” міні-поле, яке підприємство взагалі-то не будувало. На помилку члена ТСК звернули увагу в УАФ, передає УНН с посиланням на Facebook-сторінку Асоціації.