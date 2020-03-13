Член "футбольної" ТСК Мамка сплутав футбольні майданчики
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Днями депутати ТСК ВРУ, що вивчає обставини будівництва футбольних майданчиків у м. Києві протягом 2017-2018 пр, відвідували спортивні об’єкти. Один з нардепів при цьому свідомо або несвідомо, однак приписав заводу “ФФУ Продакшн” міні-поле, яке підприємство взагалі-то не будувало. На помилку члена ТСК звернули увагу в УАФ, передає УНН с посиланням на Facebook-сторінку Асоціації.
“... депутати ТСК мали можливість особисто перевірити якість зведених „ФФУ Продакшн“ в Києві майданчиків.
На жаль, один з членів комісії, представник фракції „Опозиційна платформа — За життя“ Григорій Мамка відвідав незавершені будівництва майданчиків, до виконання будівельних робіт на яких ні „ФФУ Продакшн“, ні УАФ, не мають жодного стосунку.
Тому, не зрозуміло, чому, свідомо чи ні, Григорій Мамка пов’язує ці об’єкти з УАФ.
Сподіваємось, це банальне непорозуміння і представники „ФФУ Продакшн“ готові ще раз надати членам ТСК точні адреси всіх побудованих організацією майданчиків в Києві”, — повідомли в УАФ.
В Асоціації додали, що наразі тісно співпрацюють з Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України щодо детального вивчення процесу розбудови футбольної інфраструктури.
“Для УАФ дуже важливо повністю очистити своє ім’я від необ’єктивних звинувачень та прибрати будь-які сумніви стосовно шляхетності мети у реалізації її головної цілі — дати можливість майбутнім поколінням займатися улюбленою грою на полях з сучасним, якісним покриттям”, — наголошується у заяві.
Як писав УНН, “ФФУ Продакшн” упіймав члена “футбольної” ТСК на спробі зманіпулювати фактами.