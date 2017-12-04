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Чиновники ДЕЦ фальсифікували реєстраційні досьє медпрепаратів - слідство

Чиновники ДЕЦ фальсифікували реєстраційні досьє медпрепаратів - слідство

Київ • УНН

 • 16948 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Чиновники Державного експертного центру МОЗ України підозрюються в перевищенні службових повноважень і порушенні процедури реєстрації сильнодіючого снодійного. Про це УНН повідомили в правоохоронних органах.

У рамках кримінального провадження, порушеного за ст. 364 (ч. 2) і ст. 321-2 (ч. 2), одному з чиновників ДЕЦ вже повідомили про підозру.

За версією слідства, співробітники ДЕЦ намагалися зареєструвати в Україні сильнодіючий анестетик (використовуваний для підтримки наркозу) корейського виробництва без належного пакету документів.

Також, у рамках розслідування цього кримінального провадження, правоохоронці виявили низку системних порушень чинного законодавства з боку співробітників Центру. Зокрема, службові особи ДЕЦ підозрюються в тому, що медпрепарати реєструвалися на основі завідомо неправдивих документів або ж без повного досьє.

Крім цього, слідство встановило факти підміни матеріалів реєстраційного досьє ліків з метою безпроблемної їх реєстрації. Слідство у цьому провадженні наразі триває.

Нагадаємо, ДЕЦ МОЗ на сьогодні очолює Тетяна Думенко. Її заступником працює Наталія Шолойко, яку КМУ напередодні відмовився призначити на посаду держсекретаря МОЗ.

Також нагадаємо, що згідно з інформацією парламентарів, в Україні на сьогодні вільно можуть продавати небезпечні і навіть смертельні ліки.

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