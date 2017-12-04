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Чиновники ГЭЦ фальсифицировали регистрационные досье медпрепаратов - следствие

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Чиновники Государственного экспертного центра Минздрава Украины подозреваются в превышении служебных полномочий и нарушении процедуры регистрации сильнодействующего снотворного. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 364 (ч. 2) и ст. 321-2 (ч. 2), одному из чиновников ГЭЦ уже сообщили о подозрении.

По версии следствия, сотрудники ГЭЦ пытались зарегистрировать в Украине сильнодействующий анестетик (используемый для поддержания наркоза) корейского производства без должного пакета документов.

Также, в рамках расследования данного уголовного производства, правоохранители обнаружили ряд системных нарушений действующего законодательства со стороны сотрудников Центра. В частности, служебные лица ГЭЦ подозреваются в том, что медпрепараты регистрировались на основе заведомо ложных документов или же без полного досье.

Кроме этого, следствие установило факты подмены материалов регистрационного досье лекарств с целью беспроблемной их регистрации. Следствие по этому производству на данный момент продолжается.

Напомним, ГЭЦ Минздрава на сегодня возглавляет Татьяна Думенко. Ее заместителем работает Наталья Шолойко, которую КМУ накануне отказался назначить на должность госсекретаря Минздрава.

Также напомним, что согласно информации парламентариев, в Украине на сегодня свободно могут продавать опасные и даже смертельные лекарства

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