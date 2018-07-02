Чиновники Держгеокадастру відмовилися перевіряти факти корупції з боку черкаських колег
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру не вбачає підстав реагувати на колегіальне звернення депутатів Черкаської облради щодо перевірки місцевого Держгеокадастру на предмет корупційної діяльності. Про це йдеться у відповіді Держгеокадастру України на інформаційний запит УНН.
Рішення про звільнення керівника черкаського Держгеокадастру Ольги Залоги та проведення комплексної перевірки органу було прийняте депутатами облради ще у березні поточного року. Повторно депутати звернулися з цим питанням до профільного керівництва країни на минулому тижні.
Однак, замість вичерпних відповідей у Держгеокадастрі обмежилися формальними відписками.
Зокрема, у відповідь на питання щодо звільнення очільника черкаського Держгеокадастру, там навели статтю з Закону.
“Підстави припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення визначено статтею 87 Закону України “Про державну службу”, — зазначили у Держгеокадастрі.
Також, центральний орган виконавчої влади не наважився провести інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення області, про що просили черкаські депутати. Скасувати розпорядчі документи на земельні ділянки, що були видані місцевим Держгеокадастром із порушенням законодавства, відомство також відмовилося.
Нагадаємо, понад тиждень ветерани АТО і фермери протестують проти місцевого Держгеокадастру, вказуючи на корупційні дії керівництва та вимагаючи звільнення Залоги.
У середу, 27 червня, мітингувальників підтримали депутати Черкаської облради, проголосувавши за звільнення Залоги та направивши відповідне звернення в Кабмін. Вже вдруге місцеві депутати просять прем’єр-міністра врегулювати ситуацію в регіоні.