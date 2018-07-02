Чиновники Госгеокадастра отказались проверять факты коррупции со стороны черкасских коллег
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра не видит оснований реагировать на коллегиальное обращение депутатов Черкасского облсовета по проверке местного Госгеокадастра на предмет коррупционной деятельности. Об этом говорится в ответе Госгеокадастра Украины на информационный запрос УНН.
Решение об увольнении руководителя черкасского Госгеокадастра Ольги Залоги и проведения комплексной проверки органа было принято депутатами облсовета еще в марте текущего года. Повторно депутаты обратились с этим вопросом к профильному руководству страны на прошлой неделе.
Однако, вместо исчерпывающих ответов в Госгеокадастре ограничились формальными отписками.
В частности, в ответ на вопрос об увольнении главы черкасского Госгеокадастра, там привели статью из закона.
"Основания прекращения государственной службы по инициативе субъекта назначения определены статьей 87 Закона Украины "О государственной службе", - отметили в Госгеокадастре.
Также, центральный орган исполнительной власти не решился провести инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения области, о чем просили черкасские депутаты. Отменить распорядительные документы на земельные участки, выданные местным Госгеокадастром с нарушением законодательства, ведомство также отказалось.
Напомним, больше недели ветераны АТО и фермеры протестуют против местного Госгеокадастра, указывая на коррупционные действия руководства и требуя увольнения Залоги.
В среду, 27 июня, митингующих поддержали депутаты Черкасского облсовета, проголосовав за увольнение Залоги и направив соответствующее обращение в Кабмин. Уже второй раз местные депутаты просят премьер-министра урегулировать ситуацию в регионе.