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Чиновника Пенсійного фонду підозрюють у привласненні майже 700 тис. грн

Чиновника Пенсійного фонду підозрюють у привласненні майже 700 тис. грн

Київ • УНН

 • 15748 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 січня. УНН. На Кіровоградщині одного із місцевих керівників Пенсійного фонду підозрюють у привласненні майже 700 тис. грн бюджетних коштів, призначених для благоустрою приміщень фонду. Про це поінформували в пресслужбі прокуратури області, передає УНН.

Повідомили про підозру заступнику начальника ГУ Пенсійного фонду в області за фактом привласнення коштів державного бюджету в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 (привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Посадовець, як вказано, вступив у змову з директором підрядної організації, який зобов’язувався здійснити прибирання приміщень та прилеглої території Пенсійного фонду як в обласному центрі, так і її районних представництв, однак фактично не виконав жодних робіт. Підрядник не мав для цієї діяльності ні відповідних працівників, ні засобів, також не міг залучати для прибирання інших суб’єктів господарської діяльності. При цьому надав заступнику начальника обласного Пенсійного фонду на підписання акти виконаних робіт, на підставі яких здійснили перерахування державних коштів за фактично неіснуючі послуги.

Сума збитків, завданих державному бюджету злочинними діями, сягнула 689 тис. грн.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Київщині місцеві чиновники привласнили понад 700 тис. гривень.

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