Чиновника Пенсионного фонда подозревают в присвоении почти 700 тыс. грн
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 января. УНН. В Кировоградской области одного из местных руководителей Пенсионного фонда подозревают в присвоении почти 700 тыс. грн бюджетных средств, предназначенных для благоустройства помещений фонда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области, передает УНН.
Сообщили о подозрении заместителю начальника ГУ Пенсионного фонда в области по факту присвоения средств государственного бюджета в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Чиновник, как указано, вступил в сговор с директором подрядной организации, который обязывался осуществить уборку помещений и прилегающей территории Пенсионного фонда как в областном центре, так и ее районных представительств, однако фактически не выполнил никаких работ. Подрядчик не имел для этой деятельности ни соответствующих работников, ни средств, также не мог привлекать для уборки других субъектов хозяйственной деятельности. При этом предоставил заместителю начальника областного Пенсионного фонда на подписание акты выполненных работ, на основании которых осуществлено перечисление государственных средств за фактически несуществующие услуги.
Сумма убытков, нанесенных государственному бюджету преступными действиями, составила 689 тыс. рн.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Киевской области местные чиновники присвоили более 700 тыс. гривен.