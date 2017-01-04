Чиновник у Китаї вистрілив у мера і покінчив з життям
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Мер китайського міста Паньчжихуа і секретар міського комітету КПК були поранені в результаті стрілянини, що сталася у провінції Сичуань на південному заході Китаю, передає УНН з посиланням на Xinhua.
Як повідомила місцева влада, інцидент стався в середу приблизно о 10:50 в міському центрі конференцій і виставок під час засідання за участю головних керівників партійного комітету і урядових відомств міста. Людина з вогнепальною зброєю увірвалася в зал засідання і відкрила вогонь по його учасниках, після чого втекла.
У результаті інциденту мер міста Лі Цзяньцін і секретар міського комітету КПК Чжан Янь отримали поранення, за словами медпрацівників, їх життю нічого не загрожує.
Згідно з попередніми підсумками розслідування, вогонь по чиновниках відкрив начальник міського управління земельних і природних ресурсів Чень Чжуншу. Пізніше його тіло було виявлено на мінус другому поверсі центру конференцій і виставок.
Слідство розглядає версію про самогубство.