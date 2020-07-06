Чинний чемпіон України з баскетболу продовжив контракт із капітаном команди
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Лідер БК “Дніпро” Станіслав Тимофеєнко продовжив контракт з командою, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Дніпра”.
Угода підписана на сезон 2020/2021 років.
У минулому сезоні в чемпіонаті Тимофеєнко зіграв 23 матчі, в яких в середньому набирав по 11,5 очка + 5 підбирань + 1,9 передачі (РЕ 12,9) за 24:36 хвилини на майданчику.
У Кубку Європи ФІБА в восьми іграх у українця 11,5 очка + 5,1 підбирання + 2 передачі (РЕ 12,5) за 24,5 хвилини в середньому за матч.
Нагадаємо, що “Дніпро” потрапив до числа учасників наступного сезону Ліги чемпіонів ФІБА.