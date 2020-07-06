Чинний чемпіон України з баскетболу продовжив контракт із капітаном команди

Угода підписана на сезон 2020/2021 років.

У минулому сезоні в чемпіонаті Тимофеєнко зіграв 23 матчі, в яких в середньому набирав по 11,5 очка + 5 підбирань + 1,9 передачі (РЕ 12,9) за 24:36 хвилини на майданчику.

У Кубку Європи ФІБА в восьми іграх у українця 11,5 очка + 5,1 підбирання + 2 передачі (РЕ 12,5) за 24,5 хвилини в середньому за матч.

Нагадаємо, що “Дніпро” потрапив до числа учасників наступного сезону Ліги чемпіонів ФІБА.