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Чинне законодавство щодо виробництва дитячого харчування потребує змін – нардеп

Чинне законодавство щодо виробництва дитячого харчування потребує змін – нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Українське законодавство щодо виробництва дитячого харчування потребує змін задля удосконалення правових та організаційних засад виробництва дитячого харчування. Також вітчизняне законодавства має бути гармонізоване із законодавством Європейського Союзу. Таку думку у коментарі УНН висловила народний депутат, заступник голови комітету ВР з питань охорони здоров’я, автор законопроекту про “Дитяче харчування” № 5365 Ірина Сисоєнко.

Нардеп наголошує, що якісне, достатнє й адекватне харчування немовлят є фундаментом для розвитку дитини. Безпосереднім наслідком неадекватного харчування в період від народження до двох років є хворобливість малюків, затримка моторного і психічного розвитку.

Подальшими наслідками неадекватного, особливо неякісного, харчування мажуть бути зниження інтелекту і погіршення здоров’я аж до дитячої інвалідності.

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За визначенням ВООЗ — найкраще вигодовування дитини — це грудне вигодовування протягом перших 6 місяців життя з подальшим введенням прикорму, відповідно до віку та продовженням грудного вигодовування до 2-х і більше років.

“Але на жаль не всі діти мають щастя отримувати грудне вигодовування. Тому матері хочуть мати можливість обирати здорові продукти для харчування своїх дітей. Однак, їхні зусилля стають марними через велику кількість неякісного дитячого харчування, у тому числі — контрафактного. Цьому сприяє також недобросовісна реклама.

Так, у травні 2007 року Всесвітня організація союзів споживачів — Consumers International звернулася до ВООЗ з проханням розробити міжнародний Кодекс з обмеження маркетингу неадекватного і шкідливого харчування та рекомендувати урядам країн його прийняти і впроваджувати”, — розповіла І. Сисоєнко.
За словами нардепа, на разі постала необхідність внесення змін до Закону України “Про дитяче харчування”, саме тому з’явився і відповідний законопроект її авторства.

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Метою законопроекту " № 5365 “Про внесення змін до Закону України “Про дитяче харчування” є удосконалення законодавства у сфері дитячого харчування для забезпечення подальшого розвитку національного виробництва цієї продукції.

“Проект Закону встановлює стратегічні загальнодержавні пріоритети у сфері забезпечення дітей грудного та раннього віку достатнім, високоякісним, безпечним та відповідним віковим потребам їх організму дитячим харчуванням, запровадження в Україні системи стандартів і правил Європейського Союзу.

До діючого Закону України “Про дитяче харчування” пропонуються такі зміни:

— визначення деяких термінів приводиться у відповідність до європейських стандартів;

— державній політиці у сфері забезпечення дітей грудного та раннього віку дитячим харчуванням крім достатності і якості додається відповідність його потребам організму дитини з урахуванням вікових особливостей;

— забезпечення безкоштовним дитячим харчуванням поширюється на сім’ї загиблого учасника АТО, на хворих на туберкульоз, на сім’ї, які проживають на територіях з граничним епідеміологічним рівнем захворюваності на туберкульоз, на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи;

— виробництві сировини для дитячого харчування конкретизується у відповідності до європейських стандартів перелік заборонених інгредієнтів;

— виробництві дитячого харчування посилено гігієнічні вимоги та встановлено норми обсягів упаковок для різних видів продуктів харчування дітей раннього віку, які мають забезпечити якість та збереження поживної цінності протягом визначеного строку придатності до споживання;

— конкретизовано порядок державної реєстрації дитячого харчування;

— вимоги до маркування, змісту інформації на етикетці приведено у відповідність до європейських стандартів.

Прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України "Про дитяче харчування“ дозволить удосконалити законодавство у сфері забезпечення дітей грудного та раннього віку дитячим харчуванням належної якості та безпечності, створити умови для подальшого розвитку вітчизняної галузі виробництва дитячого харчування”, — розповіла І.Сисоєнко.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти щодо дитячого харчування. Один із них, зокрема, передбачає скасування сировинних зон з аргументацією, що у Євросоюзі такі зони взагалі відсутні. Другий законопроект № 5365, навпаки, передбачає збереження сировинних зон.

За словами С.Тригубенка, скасовувати сьогодні сировинні зони в Україні не можна. Таке рішення є передчасним, адже контроль за якістю харчової продукції у нас наразі практично відсутній

Також нагадаємо, на думку нардепа Г.Чекіти, скасуванням спецзон вирощування сировини для дитячого харчування скористаються несумлінні виробники

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