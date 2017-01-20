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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Действующее законодательство по производству детского питания требует изменений - нардеп

Действующее законодательство по производству детского питания требует изменений - нардеп

Киев • УНН

 • 22606 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Украинское законодательство по производству детского питания требует изменений для совершенствования правовых и организационных основ производства детского питания. Также отечественное законодательство должно быть гармонизировано с законодательством Европейского Союза. Такое мнение в комментарии УНН высказала народный депутат, заместитель председателя комитета ВР по вопросам здравоохранения, автор законопроекта о "Детском питании" № 5365 Ирина Сысоенко.

Нардеп отмечает, что качественное, достаточное и адекватное питание младенцев является фундаментом для развития ребенка. Непосредственным следствием неадекватного питания в период от рождения до двух лет является болезненность детей, задержка моторного и психического развития.

Вытекающими последствиями неадекватного, особенно некачественного питания могут быть снижение интеллекта и ухудшение здоровья до детской инвалидности.

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По определению ВОЗ - лучшее вскармливание ребенка - это грудное вскармливание в течение первых 6 месяцев жизни с последующим введением прикорма, в соответствии с возрастом и продолжением грудного вскармливания до 2-х и более лет.

"Но к сожалению не все дети имеют счастье получать грудное вскармливание. Поэтому матери хотят иметь возможность выбирать здоровые продукты для питания своих детей. Однако, их усилия становятся напрасными из-за обилия некачественного детского питания, в том числе - контрафактного. Этому способствует также недобросовестная реклама.

Так, в мае 2007 года Всемирная организация союзов потребителей - Consumers International обратилась к ВОЗ с просьбой разработать международный Кодекс по ограничению маркетинга неадекватного и вредного питания и рекомендовать правительствам стран его принять и внедрять", - рассказала И.Сысоенко.
По словам нардепа, на данный момент возникла необходимость внесения изменений в Закон Украины "О детском питании", поэтому появился соответствующий законопроект ее авторства.

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Целью законопроекта "№ 5365" О внесении изменений в Закон Украины "О детском питании" является совершенствование законодательства в сфере детского питания для обеспечения дальнейшего развития национального производства этой продукции.

"Проект Закона устанавливает стратегические общегосударственные приоритеты в сфере обеспечения детей грудного и раннего возраста достаточным, высококачественным, безопасным и соответствующим возрастным потребностям их организма детским питанием, введение в Украине системы стандартов и правил Европейского Союза.

В действующий Закон Украины "О детском питании" предлагаются следующие изменения:

- Определение некоторых терминов приводится в соответствие с европейскими стандартами;

- Государственной политике в сфере обеспечения детей грудного и раннего возраста детским питанием кроме достаточности и качества добавляется соответствие его потребностям организма ребенка с учетом возрастных особенностей;

- Обеспечение бесплатным детским питанием распространяется на семьи погибшего участника АТО, на больных туберкулезом, семьи, проживающие на территориях с предельным эпидемиологическим уровнем заболеваемости туберкулезом, на территориях, загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы;

- В производстве сырья для детского питания конкретизируется в соответствии с европейскими стандартами перечень запрещенных ингредиентов;

- В производстве детского питания усилены гигиенические требования и установлены нормы объемов упаковок для различных видов продуктов питания детей раннего возраста, которые должны обеспечить качество и сохранение питательной ценности в течение определенного срока годности;

- Конкретизирован порядок государственной регистрации детского питания;

- Требования к маркировке, содержания информации на этикетке приведены в соответствие с европейскими стандартами.

Принятие Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О детском питании" позволит усовершенствовать законодательство в сфере обеспечения детей грудного и раннего возраста детским питанием надлежащего качества и безопасности, создать условия для дальнейшего развития отечественной отрасли производства детского питания", - рассказала И.Сысоенко.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта по детскому питанию. Один из них, в частности, предусматривает отмену сырьевых зон с аргументацией, что в Евросоюзе такие зоны вообще отсутствуют. Второй законопроект № 5365, наоборот, предполагает сохранение сырьевых зон.

По словам С.Тригубенко, отменять сегодня сырьевые зоны в Украине нельзя. Такое решение является преждевременным, ведь контроль за качеством пищевой продукции у нас пока практически отсутствует.

Также напомним, по мнению нардепа Г.Чекиты, отменой спецзон выращивания сырья для детского питания воспользуются недобросовестные производители.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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