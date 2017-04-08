Четверо дітей постраждали у ДТП на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Два легкових автомобілі зіткнулись у Слов’янську на Донеччині, травмовано шестеро пасажирів, четверо з яких - діти. Про це УНН повідомили у відділі забезпечення безпеки дорожнього руху УПД поліції в Донецькій області.
За попередніми даними, 7 квітня, близько 15 години, водій автомобілю “Нива” не надав перевагу у русі автомобілю “Daewoo Lanos”, який рухався праворуч по головній дорозі. 22-річний пасажир “Lanos” та п’ять пасажирів авто “Нива” — 20-річна дівчина, два 7-річних хлопчика та дівчинки 12 та 13 років отримали тілесні ушкодження різної ступені тяжкості.
Відомості за даним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами).
Нагадаємо, маршрутка зіткнулася з фурою на Львівщині, є постраждалі.