Четверо детей пострадали в ДТП в Донецкой области

По предварительным данным, 7 апреля, около 15 часов, водитель автомобиля "Нива" не предоставил преимущество в движении автомобилю "Daewoo Lanos", который двигался справа по главной дороге. 22-летний пассажир "Lanos" и пять пассажиров авто "Нива" - 20-летняя девушка, два 7-летних мальчика и девочки 12 и 13 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, маршрутка столкнулась с фурой во Львовской области, есть пострадавшие.