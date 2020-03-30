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Чергове падіння ринку нафти: WTI торгується на рівні 20,46 дол. за барель

Київ • УНН

 • 20342 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у понеділок зранку під час торгів впали в ціні до 23,37 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

Чергове падіння ринку нафти: WTI торгується на рівні 20,46 дол. за барель

За даними видання станом на 8:06, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 6,26%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Світовий попит на нафту сильно постраждав від нового коронавірусу

При цьому ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 20,46 долара за барель, втративши 4,88%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці.

Після цього ринок нафти пережив ще кілька падінь цін. 18 березня ціна нафти впала нижче 25 доларів за барель вперше з 2003 року.

Раніше сьогодні, за даними Bloomberg, нафта впала до 17-річного мінімуму, на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

Ф'ючерси на Лондонській біржі впали на 7,6% до найнижчого рівня з листопада 2002 року, тоді як на Нью-йоркській нафта ненадовго впала нижче 20 доларів за барель.

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