Чергова спроба підкупу голови ФДМУ: експосадовцю “Миколаївобленерго” повідомили про підозру

"9 грудня 2020 року за погодження прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому посадовцю АТ "Миколаївобленерго" (70% акцій належать державі), викритому напередодні на пропозиції та наданні голові Фонду державного майна України неправомірної вигоди", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що колишньому чиновнику інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, тобто пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває.

Як раніше повідомляв УНН, колишнього посадовця АТ “Миколаївобленерго” викрили на пропозиції та наданні голові Фонду державного майна України хабара за призначення на посаду голови правління акціонерного товариства. Так, вказана особа обіцяла щомісячно надавати голові Фонду держмайна 200 тис. дол. неправомірної вигоди як частину “тіньового” прибутку, отриманого завдяки своїй посаді.