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Очередная попытка подкупа главы ФГИУ: экс-чиновнику "Николаевоблэнерго" сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 15907 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Бывшему чиновнику АО "Николаевоблэнерго", которого накануне уличили в предложении и предоставлении главе Фонда государственного имущества Украины взятки за назначение на должность главы правления акционерного общества, сообщено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"9 декабря 2020 года по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему должностному лицу АО "Николаевоблэнерго" (70% акций принадлежит государству), уличенному накануне в предложении и предоставлении главе Фонда государственного имущества Украины неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бывшему чиновнику инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины, то есть предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие продолжается.

Как ранее сообщал УНН, бывшего чиновника АО "Николаевоблэнерго" уличили в предложении и предоставлении главе Фонда государственного имущества Украины взятки за назначение на должность главы правления акционерного общества. Так, указанное лицо обещало ежемесячно предоставлять главе Фонда госимущества 200 тыс. долл. неправомерной выгоды как часть "теневой" прибыли, полученной благодаря своей должности.

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