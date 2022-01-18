Чергова хвиля "мінувань" шириться: у Кривому Розі перевіряють школи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Кривому Розі у Дніпропетровській області повідомили про замінування шкіл міста. Інформацію журналісту УНН підтвердили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.
Деталі
Детальної інформації наразі невідомо. Проте, як пишуть місцеві ЗМІ, навчальний процес у школах припинено. Окрім того, співробітники шкіл вивели із будівель дітей, а також викликали батьків, щоб забрали учнів додому.
Наразі правоохоронці перевіряють 16 навчальних закладів.
Доповнення
18 січня у Києві правоохоронцям надійшла інформація про замінування майже пів сотні навчальних закладів.
Минулого тижня Україною також прокотилась хвиля мінувань. Під ударом були у тому числі ТЦ та школи.
Служба безпеки України на тлі зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури нагадала, що такі повідомлення - це поширений інструмент в умовах гібридної агресії Росії проти України.