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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 70965 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Чергова хвиля "мінувань" шириться: у Кривому Розі перевіряють школи

Чергова хвиля "мінувань" шириться: у Кривому Розі перевіряють школи

Київ • УНН

 • 11632 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У Кривому Розі у Дніпропетровській області повідомили про замінування шкіл міста. Інформацію журналісту УНН підтвердили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

Деталі

Детальної інформації наразі невідомо. Проте, як пишуть місцеві ЗМІ, навчальний процес у школах припинено. Окрім того, співробітники шкіл вивели із будівель дітей, а також викликали батьків, щоб забрали учнів додому.

Наразі правоохоронці перевіряють 16 навчальних закладів.

Доповнення

18 січня у Києві правоохоронцям надійшла інформація про замінування майже пів сотні навчальних закладів.

Минулого тижня Україною також прокотилась хвиля мінувань. Під ударом були у тому числі ТЦ та школи.

Служба безпеки України на тлі зростання кількості повідомлень про псевдомінування об’єктів соціальної інфраструктури нагадала, що такі повідомлення - це поширений інструмент в умовах гібридної агресії Росії проти України.

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