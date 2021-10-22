Через зловмисників пройшли мільйони доларів: викрито "тіньову" схему грошових переказів до окупованого Криму

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За даними слідства, організаторами схеми була група осіб з Києва та АР Крим. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, “Мир”), що дозволяло уникати оподаткування і залишатися поза моніторингом відповідних установ.

Зловмисники обійшли українське законодавство і щоб вивести “віртуальні” кошти у готівку, конвертували їх спочатку у біткоїни. Готівка видавалася в офісах ділків у Києві і тимчасово окупованому Севастополі.

У ході обшуку, проведеного у “Київському офісі” зловмисників, правоохоронці вилучили:

понад 750 тис. доларів США;

майже 650 тис. євро;

значні кошти у вітчизняній валюті.

Шевченківський районний суд м. Києва наклав арешт на вилучені грошові кошти.

Для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних осіб наразі триває слідство.

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