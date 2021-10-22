Через зловмисників пройшли мільйони доларів: викрито "тіньову" схему грошових переказів до окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. В Україні викрили протиправний небанківський механізм грошових переказів. Його “офіс” знаходився в Києві, а головна спеціалізація — “тіньове” переведення коштів з/на тимчасово окуповану територію АР Крим. Через руки зловмисників пройшли мільйони доларів США, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
Деталі
За даними слідства, організаторами схеми була група осіб з Києва та АР Крим. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, “Мир”), що дозволяло уникати оподаткування і залишатися поза моніторингом відповідних установ.
Зловмисники обійшли українське законодавство і щоб вивести “віртуальні” кошти у готівку, конвертували їх спочатку у біткоїни. Готівка видавалася в офісах ділків у Києві і тимчасово окупованому Севастополі.
У ході обшуку, проведеного у “Київському офісі” зловмисників, правоохоронці вилучили:
понад 750 тис. доларів США;
майже 650 тис. євро;
значні кошти у вітчизняній валюті.
Шевченківський районний суд м. Києва наклав арешт на вилучені грошові кошти.
Для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних осіб наразі триває слідство.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Продавали неіснуючі товари: судитимуть двох шахраїв, які ошукали кримчан на 100 тисяч гривень