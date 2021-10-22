Через злоумышленников прошли миллионы долларов: разоблачено "теневую" схему денежных переводов в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В Украине разоблачили противоправный небанковский механизм денежных переводов. Его “офис” находился в Киеве, а главная специализация — “теневой” перевод средств с/на временно оккупированную территорию АР Крым. Через руки злоумышленников прошли миллионы долларов, передает УНН со ссылкой на пресс служба СБУ.
Детали
По данным следствия, организаторами схемы была группа лиц из Киева и АР Крым. Они использовали запрещенные в Украине платежные системы (WebMoney, Qiwi, "Мир"), что позволяло избегать налогообложения и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений.
Злоумышленники обошли украинское законодательство и чтобы вывести "виртуальные" средства в наличные, конвертировали их сначала в биткоины. Наличные выдавалась в офисах делков в Киеве и временно оккупированном Севастополе.
В ходе обыска, проведенного в "Киевском офисе" злоумышленников, правоохранители изъяли:
более 750 тыс. долларов;
почти 650 тыс. евро;
значительные средства в отечественной валюте.
Шевченковский районный суд Киева наложил арест на изъятые денежные средства.
Для установления и привлечения к ответственности всех причастных лиц пока идет следствие.
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