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У зіткненні легковика з мікроавтобусом на Івано-Франківщині загинула дитина

У зіткненні легковика з мікроавтобусом на Івано-Франківщині загинула дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Після зіткнення легковика з мікроавтобусом у Івано-Франківській області троє дорослих госпіталізовані, а восьмирічна дівчинка померла дорогою до лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу поліції у Івано-Франківській області.

"Аварія сталася 9 травня о 20:37 у смт. Богородчани. Як попередньо встановлено, водій Ford Mondeo виїжджав з другорядної дороги на головну, але не переконався в безпеці руху та врізався у Mercedes-Benz Sprinter. Уникаючи зіткнення, мікроавтобус з'їхав з дороги на прилеглу територію і перевернувся на бік", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські з'ясували, що в мікроавтобусі їхав чоловік, жінка і їх малолітня дочка, яка дорогою до лікарні померла.

"Дитину внаслідок перекидання мікроавтобуса затиснуло між кріслами, її витягнули рятувальники, але травми були несумні з життям. Батьків дівчинки госпіталізовано з місця аварії".

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Додається, що в автомобілі Ford травмувалася жінка-пасажир, а водія правоохоронці повезли на медичне освідчення на стан сп'яніння. Він не постраждав, але знаходиться в шоковому стані. Каже, не помітив знаку щодо того, яка дорога є головною.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Миколаєві підпалили сміттєзвалище, на якому загинула дитина.

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