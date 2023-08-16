Через зірвані у сусіда персики майже тиждень катував дітей та жінку: чоловіка відправили під варту

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Чоловік із Коропської ОТГ, який 5 днів катував своїх дітей та співмешканку за зірвані у сусіда персики, повідомлено про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі, вчиненому щодо малолітнього, двох чи більше осіб, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань (ч. 1, 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України).

Також йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

У Чернігівській області поліція затримала 46-річного чоловіка, який майже тиждень катував дітей та жінку через зірвані у сусіда персики. Так чоловік вирішив покарати близьких через зірвані дітьми чотири персики з сусідського дерева.