Через загрозу вибуху евакуювали Центральний вокзал у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Києві через загрозу вибуху обмежили роботу Центрального залізничного вокзалу, працівників та пасажирів евакуювали. Про це на свій сторінці у Facebook повідомила АТ "Укрзалізниця", передає УНН.
"Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу у Києві. Сьогодні близько 16 години надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу", - сказано у повідомленні.
В Укрзалізниці повідомили, що всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуювали, проте на графік поїздів це не вплинуло.
"Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, минулого тижня також надходило повідомлення про "мінування" столичного вокзалу.