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Через весняний паводок затоплено заплавні території у чотирьох областях - Укргідроенерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Станом на 22 квітня ГЕС та ГАЕС продовжують контрольовані скиди для врегулювання рівнів води у водосховищах. Через стрімкий весняний паводок утримується затоплення заплавних територій у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Про це УНН інформує посилаючись на Укргідроенерго та ДСНС.

Деталі

Падіння рівня води в Дніпрі спостерігається вже кілька діб поспіль. За останні дні рівень води в Дніпрі в межах Києва впав вже на понад 30 см. Але зберігається II рівень небезпеки гідрологічних явищ (помаранчевий).

За інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 9 областей (Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська).

Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни. Залишаються підтопленими 1 тис. 251 дворогосподарство (Чернігівська – 488, Кіровоградська – 323, Черкаська – 140, Дніпропетровська – 123, Полтавська – 107, Київська – 52 та Волинська – 18) та 223 будинки (Кіровоградська – 87, Дніпропетровська – 65, Черкаська – 40, Чернігівська – 29 та Полтавська – 2).

"На даний час гідрологічна ситуація контрольована та перебуває під посиленим контролем ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Спад весняного водопілля продовжується, але може бути і друга хвиля, зважаючи на прогноз щодо опадів наприкінці квітня – на початку травня.

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