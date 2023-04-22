Из-за весеннего паводка затоплены пойменные территории в четырех областях - Укргидроэнерго

Детали

Падение уровня воды в Днепре наблюдается уже несколько суток подряд. За последние дни уровень воды в Днепре в пределах Киева упал уже более чем на 30 см. Но сохраняется II уровень опасности гидрологических явлений (оранжевый).

По информации Гидрометеорологического центра наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях 9 областей (Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Ровенская, Полтавская, Черкасская и Черниговская).

Наблюдается тенденция по снижению темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны. Остаются подтопленными 1 тыс. 251 домохозяйство (Черниговская – 488, Кировоградская – 323, Черкасская – 140, Днепропетровская – 123, Полтавская – 107, Киевская – 52 и Волынская – 18) и 223 дома (Кировоградская – 87, Днепропетровская – 65, Черкасская – 40, Черниговская – 29 и Полтавская – 2).

"В настоящее время гидрологическая ситуация контролируемая и находится под усиленным контролем ГСЧС", - говорится в сообщении.

Добавим

Спад весеннего половодья продолжается, но может быть и вторая волна, учитывая прогноз по осадкам в конце апреля – в начале мая.