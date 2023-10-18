Через удар рф по Харкову є пошкодження електромережі, поранено жінку - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Внаслідок сьогоднішнього удару російських військ по Харкову є пошкодження електромережі та одна поранена жінка, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Окупанти завдали удару по Індустріальному району Харкова. Тип озброєння встановлюється. Є пошкодження електромережі, можливі перебої зі світлом", - написав Синєгубов у Telegram.
"За уточненою інформацією фахівців обласного центру екстреної медичної допомоги, постраждала цивільна жінка 67 років, отримала осколкові поранення, шпиталізована до медичної установи", - зазначив голова ОВА.
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Зі слів голови ОВА, фахівці екстрених служб працюють на місці та фіксують наслідки чергового російського терору.
Нагадаємо
Мер Харкова Терехов повідомив, що у Харкові росіяни вдарили по Індустріальному району, через атаку є проблеми з електропостачанням.