У Харкові росіяни вдарили по Індустріальному району, через атаку є проблеми з електропостачанням - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Мер міста Харкова Ігор Терехов повідомив, що через обстріл російських військ у місті є проблеми зі світлом. Зафіксований приліт по Індустріальному району, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram очільника Харкова.
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«Харків знову обстрілюють. Є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після «прильоту» почали роботу по стабілізації напруги. «Приліт» попередньо по Індустріальному району», - написав Терехов.
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