У Харкові росіяни вдарили по Індустріальному району, через атаку є проблеми з електропостачанням - мер

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Мер міста Харкова Ігор Терехов повідомив, що через обстріл російських військ у місті є проблеми зі світлом. Зафіксований приліт по Індустріальному району, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram очільника Харкова.