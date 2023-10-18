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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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У Харкові росіяни вдарили по Індустріальному району, через атаку є проблеми з електропостачанням - мер

Київ • УНН

 • 1217513 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Мер міста Харкова Ігор Терехов повідомив, що через обстріл російських військ у місті є проблеми зі світлом. Зафіксований приліт по Індустріальному району, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram очільника Харкова.

У Харкові росіяни вдарили по Індустріальному району, через атаку є проблеми з електропостачанням - мер

Цитата

«Харків знову обстрілюють. Є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після «прильоту» почали роботу по стабілізації напруги. «Приліт» попередньо по Індустріальному району», - написав Терехов.

Раніше

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські війська завдають ударів по Харківській області.

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