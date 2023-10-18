В Харькове россияне ударили по Индустриальному району, из-за атаки есть проблемы с электроснабжением - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Мэр города Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за обстрела российских войск в городе есть проблемы со светом. Зафиксирован прилет по Индустриальному району, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram главы Харькова.
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«Харьков снова обстреливают. Есть определенные проблемы со светом, но службы сразу после «прилета» начали работу по стабилизации напряжения. «Прилет» предварительно по Индустриальному району», - написал Терехов.
Ранее
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские войска наносят удары по Харьковской области.