Из-за удара рф по Харькову есть повреждения электросети, ранена женщина - ОВА

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"Оккупанты нанесли удар по Индустриальному району Харькова. Тип вооружения устанавливается. Есть повреждения электросети, возможны перебои со светом", - написал Синегубов в Telegram.

"По уточненной информации специалистов областного центра экстренной медицинской помощи, пострадала гражданская женщина 67 лет, получила осколочные ранения, госпитализирована в медицинское учреждение", - отметил глава ОВА.

Детали

По словам главы ОГА, специалисты экстренных служб работают на месте и фиксируют последствия очередного российского террора.

Напомним

Мэр Харькова Терехов сообщил, что в Харькове россияне ударили по Индустриальному району, из-за атаки есть проблемы с электроснабжением.