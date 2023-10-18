Из-за удара рф по Харькову есть повреждения электросети, ранена женщина - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В результате сегодняшнего удара российских войск по Харькову есть повреждения электросети и одна раненая женщина, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Оккупанты нанесли удар по Индустриальному району Харькова. Тип вооружения устанавливается. Есть повреждения электросети, возможны перебои со светом", - написал Синегубов в Telegram.
"По уточненной информации специалистов областного центра экстренной медицинской помощи, пострадала гражданская женщина 67 лет, получила осколочные ранения, госпитализирована в медицинское учреждение", - отметил глава ОВА.
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По словам главы ОГА, специалисты экстренных служб работают на месте и фиксируют последствия очередного российского террора.
Напомним
Мэр Харькова Терехов сообщил, что в Харькове россияне ударили по Индустриальному району, из-за атаки есть проблемы с электроснабжением.