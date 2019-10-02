Через прослуховування в кабінеті Труби відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Через виявлену апаратуру для прослуховування в кабінеті директора ДБР Романа Труби відкрито провадження. Про це повідомила у коментарі УНН речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова.
"У нас є провадження, яке стосується прослуховування, воно було зареєстровано в день, коли це виявили (21 вересня - ред.)", - сказала Іванова.
Проте, Іванова зазначила, що наразі не може деталізувати провадження.
Також, вона розповіла, що апаратуру для прослуховування знайшли не лише в кабінеті Труби, але і ще в одному.
"В суботу, 21 вересня була знайдено (апаратуру для прослуховування – ред.) ще в одному кабінеті (будівлі ДБР – ред.)", - сказала Іванова.
Нагадаємо, 21 вересня глава Державного бюро розслідувань повідомив у своєму Telegram-каналі, що виявив у своєму кабінеті апаратуру для прослуховування, яка була професійно вмонтована у вентиляційну систему.