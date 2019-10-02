Из-за прослушивания в кабинете Трубы открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Из-за обнаруженной аппаратуры для прослушивания в кабинете директора ГБР Романа Трубы открыто производство. Об этом сообщила в комментарии УНН пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.
"У нас есть производство, которое касается прослушивания, оно было зарегистрировано в день, когда это обнаружили (21 сентября - ред.)", - сказала Иванова.
Однако, Иванова отметила, что пока не может детализировать производство.
Также, она рассказала, что аппаратуру для прослушивания нашли не только в кабинете Трубы, но и еще в одном.
"В субботу, 21 сентября была найдена (аппаратура для прослушивания - ред.) еще в одном кабинете (здания ГБР - ред.)", - сказала Иванова.
Напомним, 21 сентября глава Государственного бюро расследований сообщил в своем Telegram-канале, что обнаружил в своем кабинете аппаратуру для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему.