Через проблеми з доступом до баз даних ускладнюється перевірка е-декларацій - НАЗК

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції потребує прямого доступу до ще 16 реєстрів та баз даних для швидкої та якісної перевірки електронних декларацій, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАЗК.

“Наразі Національне агентство з питань запобігання корупції має доступ лише до 13 державних реєстрів та інформаційних баз даних, який до того ж не є автоматизованим. Такий доступ віддалений та реалізується, зокрема, шляхом надання відповідей на електронні запити Національного агентства або шляхом доступу до реєстрів, які є відкритими. Ще близько 16 реєстрів та баз даних, що необхідні для швидкого та якісного здійснення повних перевірок е-декларацій, або не доступні Національному агентству, або не містять необхідних відомостей у повному обсязі”, — наголосили у прес-службі.

В Агентстві пояснили, що відсутність сформованих та наповнених реєстрів у самих держателів, відсутність розробленої системи захисту інформації кожного з реєстрів, технічні ускладнення взаємодії деяких державних реєстрів з Реєстром декларацій, законодавчі колізії щодо встановлення обов’язку державних органів надавати НАЗК у прямому доступі не дозволяють налагодити процес побудови дієвого механізму фінансового контролю.

При цьому у НАЗК поінформували, що ще 8 листопада 2017 року уряд ухвалив постанову, якою, в тому числі, передбачалося вжиття заходів стосовно надання Національному агентству автоматизованого доступу до 15 Державних реєстрів.

Як повідомляв УНН, за два місяці цього року понад 300 тис. чиновників заповнили е-декларації.

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