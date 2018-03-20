Из-за проблем с доступом к базам данных осложняется проверка электронной деклараций - НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции требует прямого доступа к еще 16 реестрам и базам данным для быстрой и качественной проверки электронных деклараций, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАПК.
“Сейчас Национальное агентство по предупреждению коррупции имеет доступ только к 13 государственным реестрам и информационным базам данных, который к тому же не является автоматизированным. Такой доступ удаленный и реализуется, в частности, путем предоставления ответов на электронные запросы Национального агентства или путем доступа к реестрам, которые являются открытыми. Еще около 16 реестров и баз данных, необходимых для быстрого и качественного осуществления полных проверок е-деклараций, или не доступны Национальному агентству, либо не содержат необходимых сведений в полном объеме”, — отметили в пресс-службе.
В Агентстве пояснили, что отсутствие сформированных и наполненных реестров у самых держателей, отсутствие разработанной системы защиты информации каждого из реестров, технические проблемы взаимодействия некоторых государственных реестров с Реестром деклараций, законодательные коллизии относительно установления обязанности государственных органов предоставлять НАПК в прямом доступе не позволяют наладить процесс построения действенного механизма финансового контроля.
При этом в НАПК сообщили, что еще 8 ноября 2017 года правительство приняло постановление, которым, в том числе, предполагалось принятие мер по предоставлению Национальному агентству автоматизированного доступа к 15 государственным реестрам.
Как сообщал УНН, за два месяца этого года более 300 тыс. чиновников заполнили электронной декларации.