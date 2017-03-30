Через пожежу на велозаводі в Харкові постраждали двоє чоловіків - ДСНС

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Внаслідок пожежі на ПрАТ "Велозавод" постраждали двоє чоловіків. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів керівник прес-служби ГУ ДСНС в Харківській області Ігор Лупандін.

“О 8:40 надійшло повідомлення, там Московський проспект 118, неексплуатована триповерхова будівля — це ПрАТ „Велозавод“. Горіло сміття на площі близько 50 кв. м. О 9:40 локалізація, о 10:20 — ліквідація повна”, — сказав І.Лупандін.

За його словами, на місці інциденту працюють правоохоронні органи — проводять огляд місця події.

“Внаслідок пожежі один чоловік, попередньо, 1991 року народження отримав отруєння чадним газом і один чоловік отримав часткові порізи кінцівок, він звернувся за допомогою до медиків, але відмовився від госпіталізації”, — додав І.Лупандін.

Він додав, що ця територія не обгороджена, до неї є відкритий доступ і поруч розташований магазин.

Як повідомляв УНН, минулої доби в Україні виникло 625 пожеж на відкритій території.

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