Через пожежу на велозаводі в Харкові постраждали двоє чоловіків - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Внаслідок пожежі на ПрАТ "Велозавод" постраждали двоє чоловіків. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів керівник прес-служби ГУ ДСНС в Харківській області Ігор Лупандін.
“О 8:40 надійшло повідомлення, там Московський проспект 118, неексплуатована триповерхова будівля — це ПрАТ „Велозавод“. Горіло сміття на площі близько 50 кв. м. О 9:40 локалізація, о 10:20 — ліквідація повна”, — сказав І.Лупандін.
За його словами, на місці інциденту працюють правоохоронні органи — проводять огляд місця події.
“Внаслідок пожежі один чоловік, попередньо, 1991 року народження отримав отруєння чадним газом і один чоловік отримав часткові порізи кінцівок, він звернувся за допомогою до медиків, але відмовився від госпіталізації”, — додав І.Лупандін.
Він додав, що ця територія не обгороджена, до неї є відкритий доступ і поруч розташований магазин.
Як повідомляв УНН, минулої доби в Україні виникло 625 пожеж на відкритій території.