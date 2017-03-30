Из-за пожара на велозаводе в Харькове пострадали двое мужчин - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В следствие пожара на ЧАО "Велозавод" пострадали двое мужчин. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал руководитель пресс-службы ГУ ГосЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.
“В 8:40 поступило сообщение, там Московский проспект 118, неэксплуатируемое трехэтажное здание — это завод ЧАО „Велозавод“. Горел мусор на площади около 50 кв. м. В 9:40 локализация, в 10:20 — ликвидация полная”, — сказал И.Лупандин.
По его словам, на месте инцидента работают правоохранительные органы — проводят осмотр места происшествия.
“В следствие этого пожара один мужчина, предварительно, 1991 года рождения получил отравление угарным газом и один мужчина получил частичные порезы конечностей, он обратился за помощью к медикам, но отказался от госпитализации”, — добавил И.Лупандин.
Он добавил, что эта территория не огорожена, к ней есть открытый доступ и рядом находится магазин.
Как сообщал УНН, за сутки в Украине произошло 625 пожаров на открытых территориях.