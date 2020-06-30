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Через поширення COVID-19 для українців будуть обмеження щодо поїздок до ЄС - Степанов

Через поширення COVID-19 для українців будуть обмеження щодо поїздок до ЄС - Степанов

Київ • УНН

 • 23559 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Для українців будуть певні обмеження щодо поїздок до країн Європейського Союзу, так як останнім часом в Україні спостерігається стрімке поширення COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Якщо ми говоримо про країни Європейського Союзу…по показниках, які встановлюються на території Європейського Союзу - вони встановлюють кількість активних хворих на рівні 16 і менше. Це ті країни, які знаходяться у "зеленій зоні" і можуть спокійно подорожувати до країн Європейського Союзу. Якщо ми говоримо про Україну, то на сьогодні цей показник складає 57 на 100 тисяч населення активних хворих, два тижні тому, цей показник був на рівні 37 на 100 тисяч населення…На сьогоднішній день будуть певні обмеження щодо поїздок українців до країн Європейського Союзу", - зазначив він.

Проте, за його словами, вони не будуть стосуватися певних категорій громадян.

"Це перш за все дипломати, громадяни, які мають сезону роботу, громадяни, які будуть виїжджати на навчання до країн ЄС, це громадяни, які шукають притулку у країнах ЄС", - додав Степанов.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 30 червня зафіксовано вже понад 44 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу - понад 700.

Українські Національні Новини

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