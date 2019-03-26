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Через підозру у державній зраді на Ситника заявили в ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. ГО "Національний інтерес України" звернулося до Державного бюро розслідувань із заявою про скоєння злочину директором НАБУ Артем Ситником. Про це йдеться на сайті організації,  передає УНН.

Через підозру у державній зраді на Ситника заявили в ДБР

Зазначається, що заяву до ДБР було подано сьогодні. У ній, зокрема, йдеться про підозру голови НАБУ Ситника у вчинені державної зради та шпигунства.

"ГО "Національний інтерес України" подано до ДБР заяву про те, що директором НАБУ Ситником А.С., Послом США в Україні Марі Йованович та іншими невстановленими особами починаючи з серпня 2016 та по теперішній час постійно здійснюються дії щодо виконання розпоряджень іноземного агента, розголошення та передачі інформації з обмеженим доступом, яка становить Національний інтерес України, до Демократичної партії США з метою впливу на політичну ситуацію як в Україні так і в США на користь представників Демократичної партії США.

Попередня кваліфікація: ст.111 (державна зрада) та ст.114 (шпигунство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У ГО зауважили, що з огляду на особисті знайомства директора НАБУ Ситника з високопосадовцями та політичними діячами України, ДБР може відмовити у початку кримінального провадження за їх заяво.

І для того, щоб запобігти такому ймовірному саботуванню справи, представники "Національного інтересу" вже звернулися до Ради громадського контролю ДБР "з проханням взяти на контроль процес розгляду вказаної заяви".

Нагадаємо, напередодні Генпрокурор Луценко заявив про те, що посол США Марі Йованович передавала йому перелік людей, "яких не можна притягати до відповідальності".

Він також звинуватив голову НАБУ Ситника в тому, що він "намагався втрутитись в американські вибори й допомогти кандидату в президенти Гілларі Клінтон".

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