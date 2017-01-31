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Через обстріли на шахті ім.Засядька під землею залишились більше 200 шахтарів

Через обстріли на шахті ім.Засядька під землею залишились більше 200 шахтарів

Київ • УНН

 • 23227 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. В наслідок обстрілів пошкоджено підстанцію на шахті ім.Засядька. Через знеструмлення під землею залишились більше 200 гірників. Про це УНН повідомили у прес-службі шахти.

Подія сталася сьогодні, 31 січня, о 5 ранку.

“Внаслідок артобстрілів пошкоджена електропідстанція шахти ім. О.Ф.Засядька. Шахта повністю знеструмлена, її роботу зупинено. 203 шахтаря знаходяться під землею у 4 стволі”, — повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи. ДСНС готується до можливої евакуації населення.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”. Як повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський бойовики зранку розпочали наступ.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.

 

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