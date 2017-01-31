Через обстріли на шахті ім.Засядька під землею залишились більше 200 шахтарів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. В наслідок обстрілів пошкоджено підстанцію на шахті ім.Засядька. Через знеструмлення під землею залишились більше 200 гірників. Про це УНН повідомили у прес-службі шахти.
Подія сталася сьогодні, 31 січня, о 5 ранку.
“Внаслідок артобстрілів пошкоджена електропідстанція шахти ім. О.Ф.Засядька. Шахта повністю знеструмлена, її роботу зупинено. 203 шахтаря знаходяться під землею у 4 стволі”, — повідомили у прес-службі.
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