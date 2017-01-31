Из-за обстрелов на шахте Засядько под землей остались более 200 шахтеров
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В результате обстрелов повреждена подстанция на шахте им. Засядько. Из-за обесточивания под землей остались более 200 горняков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе шахты.
Произошло это сегодня, 31 января, в 5 утра.
"В результате артобстрелов повреждена электроподстанция шахты им. Засядько. Шахта полностью обесточена, ее работа приостановлена. 203 шахтера находятся под землей в 4 стволе", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы. ГосЧС готовится к возможной эвакуации населения.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет с "Градов". Как сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский боевики утром начали наступление.
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.