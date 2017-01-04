Через негоду у Львові розпочали роботу пункти обігріву
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 січня. УНН. У зв’язку із прогнозами синоптиків про значне погіршення погодних умов – снігопади, ожеледицю, пориви вітру і хуртовини, у Львові розпочали роботи пункти обігріву. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
Цілодобово працюватимуть пункти обігріву на вул.Кирилівській, 3а (Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян) та на вул.Сербській, 3 (у приміщенні ЛКП “Старий Львів”).
Також для усіх, хто потребує зігрітись, будуть відкритими перші поверхи шкіл у кожному районі по одній школі:
— у Галицькому районі — середня загальноосвітня школа № 9, вул.М.Коперника, 40;
— у Личаківському районі — середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів “Лідер”, вул.Некрасова, 59;
— у Залізничному районі — спеціалізована школа І-ІІІ-го ступенів № 15 з поглибленим вивченням англійської та французької мов, вул.Патона, 7;
— у Сихівському районі — середня загальноосвітня школа № 84, вул.Зубрівська, 30;
— у Шевченківському районі — загальноосвітня школа № 22 ім.В.Стефаника, вул.Хімічна, 7;
— у Франківському районі — загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 83, вул.Івана Пулюя, 16.
Також місто звернулося до церков та храмів із проханням допомогти і розмістити, де є на це можливість, пункти обігріву.
Водночас, буде забезпечено посилений режим чергування у двох базових лікарнях міста – лікарні швидкої медичної допомоги (вул. Миколайчука, 9) та 8-ій міській клінічній лікарні (вул. Навроцького, 23), які прийматимуть людей з переохолодженнями та обмороженнями.
У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, мешканців просять повідомляти на гарячу лінію міста за коротким номером 15-80, особливо якщо бачать безпритульних, адже у місті цілодобово працюватимуть два пункти обігріву.
Нагадаємо, із 6 січня у Києві в приміщеннях житлово-комунальних організацій, медичних установ та центрів соціального забезпечення функціонуватимуть 30 стаціонарних пунктів обігріву.