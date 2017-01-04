Из-за непогоды во Львове начали работу пункты обогрева
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 января. УНН. В связи с прогнозами синоптиков о значительном ухудшении погодных условий - снегопадах, гололеде, порывах ветра и метелях, во Львове начали работать пункты обогрева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
Круглосуточно будут работать пункты обогрева на ул.Кирилловской, 3а (Центр учета и ночного пребывания бездомных граждан) и на ул.Сербская, 3 (в здании ЛКП "Старый Львов").
Также для всех, кто нуждается в согревании, будут открыты первые этажи школ в каждом районе по одной школе:
- в Галицком районе - средняя общеобразовательная школа № 9, ул.Н.Коперника 40;
- в Лычакивском районе - средняя общеобразовательная школа I-III ступеней "Лидер", ул.Некрасова, 59;
- в Железнодорожном районе - специализированная школа I-III-й ступеней №15 с углубленным изучением английского и французского языков, ул.Патона, 7;
- в Сиховском районе - средняя общеобразовательная школа № 84, ул.Зубривская, 30;
- в Шевченковском районе - общеобразовательная школа № 22 им.В.Стефаника, ул.Химическая, 7;
- во Франковском районе - общеобразовательная школа I-III ступеней № 83, ул.Ивана Пулюя, 16.
Напомним, с 6 января в Киеве в помещениях жилищно-коммунальных организаций, медицинских учреждений и центров социального обеспечения будут функционировать 30 стационарных пунктов обогрева.