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Из-за непогоды во Львове начали работу пункты обогрева

Из-за непогоды во Львове начали работу пункты обогрева

Киев • УНН

 • 8900 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 января. УНН. В связи с прогнозами синоптиков о значительном ухудшении погодных условий - снегопадах, гололеде, порывах ветра и метелях, во Львове начали работать пункты обогрева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Круглосуточно будут работать пункты обогрева на ул.Кирилловской, 3а (Центр учета и ночного пребывания бездомных граждан) и на ул.Сербская, 3 (в здании ЛКП "Старый Львов").

Также для всех, кто нуждается в согревании, будут открыты первые этажи школ в каждом районе по одной школе:

- в Галицком районе - средняя общеобразовательная школа № 9, ул.Н.Коперника 40;

- в Лычакивском районе - средняя общеобразовательная школа I-III ступеней "Лидер", ул.Некрасова, 59;

- в Железнодорожном районе - специализированная школа I-III-й ступеней №15 с углубленным изучением английского и французского языков, ул.Патона, 7;

- в Сиховском районе - средняя общеобразовательная школа № 84, ул.Зубривская, 30;

- в Шевченковском районе - общеобразовательная школа № 22 им.В.Стефаника, ул.Химическая, 7;

- во Франковском районе - общеобразовательная школа I-III ступеней № 83, ул.Ивана Пулюя, 16.

Напомним, с 6 января в Киеве в помещениях жилищно-коммунальных организаций, медицинских учреждений и центров социального обеспечения будут функционировать 30 стационарных пунктов обогрева.

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