Через негоду обмежили рух транспорту на деяких автошляхах Дніпропетровщини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Станом на 12:30 через складні погодні умови, снігопади та хуртовини в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровський та Херсонській областях України введені обмеження для руху транспорту. Про це повідомляє Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України, передає УНН.
Так, обмеження для всіх видів транспорту ввели у Дніпропетровській області на таких автошляхах:
Н-11 Дніпропетровськ – Миколаїв від 166 до 170 км (від Кривого Рогу до межі з Миколаївською областю);
Н-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя від 77 до 104 км, від 161 до 247 км (від межі Кіровоградської до межі із Запорізькою областю) кордон;
Р-74 Пятихатки-Кривий Ріг-Широке) від Кривого Рогу до Широкого.
Окрім того, обмежено рух вантажних транспортних засобів та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування в Одеській області, а також на а/д М-15 Одеса-Рені з 84 до 306 км (від повороту до с. Монаші до Рені) – для всіх видів транспорту.
У Миколаївській області обмежено рух для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування.
У Херсонській області обмежено рух вантажних транспортних засобів на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ від 177 до 207 км (від межі з Миколаївською областю до Херсона).