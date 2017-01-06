Из-за непогоды ограничено движение транспорта на некоторых автодорогах Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. По состоянию на 12:30 из-за сложных погодных условий, снегопадов и метели в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Херсонской областях Украины введены ограничения для движения транспорта. Об этом сообщает Управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины, передает УНН.
Так, ограничения для всех видов транспорта ввели в Днепропетровской области на таких автодорогах:
Н-11 Днепропетровск - Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью)
Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской до границы с Запорожской областью) граница;
Р-74 Пятихатки-Кривой Рог-Широкое) от Кривого Рога до Широкое.
Кроме того, ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования в Одесской области, а также на а / д М-15 Одесса-Рени с 84 до 306 км (от поворота к с. Монаши до Рени) - для всех видов транспорта.
В Николаевской области ограничено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.
В Херсонской области ограничено движение грузовых транспортных средств на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью до Херсона).