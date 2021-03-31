Через крадіжку електрокабеля декілька поїздів затримуються на 1-2 години - Укрзалізниця

Цитата

“Через крадіжку електрокабеля і, відповідно, закритий сигнал світлофора на станції Дарниця поїзди далекого слідування та приміські, які проходять по станції, прямують із відставанням від графіку на 1-2 години”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що наразі через крадіжку затримано поїзди:

• № 150 Ходорів — Полтава (+1.02);

• № 1/2 Ходорів — Костянтинівка (+0.52);

• № 137 Сватове — Хмельницький (+ 1.04);

• № 19/20 Попасна — Київ (очікується на + 0.20);

• № 712 Київ — Костянтинівка (з Києва +0.20).

Приміські поїзди:

• № 6902 Київ — Ніжин (+ 0.52);

• № 6804 Київ — Яготин (+ 0.53);

• № 6901 Ніжин — Київ (+ 1.13).

Зазначається, що прогноз на відновлення кабеля та нормалізацію руху — до двох годин.

Доповнення

Поблизу селища Славгород Синельниківського району на Дніпропетровщині під час руху зійшли з рейок шість останніх вагонів швидкісного потягу “Інтерсіті” № 732 сполучення “Київ — Запоріжжя”. Наразі усі наслідки ліквідовано.