Через крадіжку електрокабеля декілька поїздів затримуються на 1-2 години - Укрзалізниця
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Через крадіжку електрокабеля і, відповідно, закритий сигнал світлофора на станції Дарниця декілька поїздів затримуються на 1-2 години. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу “Укрзалізниці”.
Цитата
“Через крадіжку електрокабеля і, відповідно, закритий сигнал світлофора на станції Дарниця поїзди далекого слідування та приміські, які проходять по станції, прямують із відставанням від графіку на 1-2 години”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що наразі через крадіжку затримано поїзди:
• № 150 Ходорів — Полтава (+1.02);
• № 1/2 Ходорів — Костянтинівка (+0.52);
• № 137 Сватове — Хмельницький (+ 1.04);
• № 19/20 Попасна — Київ (очікується на + 0.20);
• № 712 Київ — Костянтинівка (з Києва +0.20).
Приміські поїзди:
• № 6902 Київ — Ніжин (+ 0.52);
• № 6804 Київ — Яготин (+ 0.53);
• № 6901 Ніжин — Київ (+ 1.13).
Зазначається, що прогноз на відновлення кабеля та нормалізацію руху — до двох годин.
Доповнення
Поблизу селища Славгород Синельниківського району на Дніпропетровщині під час руху зійшли з рейок шість останніх вагонів швидкісного потягу “Інтерсіті” № 732 сполучення “Київ — Запоріжжя”. Наразі усі наслідки ліквідовано.