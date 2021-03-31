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Из-за кражи электрокабеля несколько поездов задерживаются на 1-2 часа - Укрзализныця

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Из-за кражи электрокабеля и, соответственно, закрытый сигнал светофора на станции Дарница несколько поездов задерживаются на 1-2 часа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу “Укрзализныци”.

Цитата

“Из-за кражи электрокабеля и, соответственно, закрытый сигнал светофора на станции Дарница поезда дальнего следования и пригородные, которые проходят по станции, направляются с отставанием от графика на 1-2 часа”, — говорится в сообщении.

детали

Сообщается, что сейчас из-за кражи задержаны поезда:

• № 150 Ходоров — Полтава (+1.02)
• № 1/2 Ходоров — Константиновка (+0.52)
• № 137 Сватово — Хмельницкий (+ 1.04)
• № 19/20 Попасная — Киев (ожидается на + 0.20)
• № 712 Киев — Константиновка (из Киева +0.20).

Пригородные поезда:

• № 6902 Киев — Нежин (+ 0.52)
• № 6804 Киев — Яготин (+ 0.53)
• № 6901 Нежин — Киев (+ 1.13).

Отмечается, что прогноз на восстановление кабеля и нормализации движения — до двух часов.

Дополнение

Вблизи поселка Славгород Синельниковского района Днепропетровской области во время движения сошли с рельсов шесть последних вагонов скоростного поезда “Интерсити” № 732 сообщения “Киев — Запорожье”. Сейчас все последствия ликвидированы.

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