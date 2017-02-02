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Через АЧС на дорогах Херсонщини встановили карантинні пости

Київ • УНН

 • 7838 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Через спалах африканської чуми свиней на Херсонщині оголошено карантин, на трасах встановили карантинні пости — передає кореспондент УНН.

Через АЧС на дорогах Херсонщини встановили карантинні пости

У двох районах області Олешківському та Іванівському підтвердили вірус у загиблих тварин. Так, навколо села Саги розташували шість постів.

“Ми стоїмо і перевіряємо, щоб з неблагополучних областей не вивозили свиней, других тварин. По інструкції переміщення тварин не допускається. Поліція зупиняє і ми перевіряємо”, — сказала ветлікар Олешківської міжрайонної державної лабораторії Наталя Яковлєва.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Питання створення мобільних груп реагування на АЧС є дуже нагальним

Карантин триватиме 40 днів. Згідно інструкції в радіусі три кілометра ми вилучаємо усіх свиней і всіх умертвляють безкровним методом і спалюють он спалюють — додала Н.Яковлєва.

Як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Тригубенка, якщо терміново не запустити в роботу мобільні групи реагування на АЧС і жорстку ідентифікацію поголів’я на попередження випадків АЧС, то Україна зазнає колосальних збитків.

“Найгірше, що проблему АЧС нам у кут переговорів починають ставити не лише, коли йдеться про експорт свинини.

Ця проблема аналогічно перешкоджає й іншим напрямкам торгової співпраці з ЄС, будь-то курятина чи зернова продукції.

Фактично цей один місяць, що лишився до початку весни, стане вирішальним для агропромислової економіки країни. Якщо терміново не запустити в роботу мобільні групи реагування на АЧС і жорстку ідентифікацію поголів’я на попередження випадків чуми — зазнаємо колосальних збитків, які вже рахуватимуться не кількістю знищених свиней, а мільярдами безповоротно втрачених коштів”, — зазначив політик.

Також нагадаємо, ЄС більше не буде поблажливою до неспроможності України побороти АЧС

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