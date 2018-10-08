Через 16 років досліджень: вчені назвали продукти, які продовжують життя

Дослідники провели спостереження за 68 тис. 237 добровольцями у віці від 45 до 83 років. Учасники заповнювали анкети, де вказували, як часто вони їдять корисну і шкідливу їжу.

До продуктів з протизапальними властивостями віднесли оливкову олію, горіхи, овочі і фрукти, а також шоколад і деякі алкогольні напої. У список шкідливих продуктів увійшли напівфабрикати, червоне м'ясо у великих кількостях і газовані напої.

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Виходячи із зазначених в анкеті даних, стан здоров'я людей оцінили за шкалою від 0 до 16.

Дослідження тривало 16 років. За цей час 16 тис. 88 осіб померли: 5 тис. 98 - від серцевих захворювань, 5 тис. 252 - від онкологічних, інші - з інших причин.

Результати виявилися наступними: ті, хто частіше їв корисні продукти з протизапальними властивостями, мали на 18% меншу вірогідність передчасної смерті. Ризик серцевих захворювань скорочувався на 20%, раку - на 13%.

Автори дослідження підкреслили, що, хоча довгожителі не відмовляли собі в ласощах і спиртному, мова завжди йшла про дуже помірні кількості.

Нагадаємо, як писав УНН, раніше французькі вчені також дійшли висновку про те, що жінкам корисно пити вино і їсти шоколад.

Відзначимо, що за даними Держстатистики, в Україні зростає споживання вина вітчизняного виробництва. За словами експертів ринку, за якістю воно нічим не поступається аргентинському і чилійському.

Згідно з даними опитування "Коктебель", наші співвітчизники частіше п'ють напівсолодке вино, ніж сухе.