Женщинам полезно пить вино и есть шоколад - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. У женщин с меньшей вероятностью развивается диабет, если они употребляют умеренное количество красного вина и темного шоколада. Об этом свидетельствуют результаты исследования французских ученых, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
В исследовании, которое проводилось на протяжении 15 лет, взяли участие более 64 тыс. женщин в возрасте от 40 до 65 лет.
Было установлено, что женщины, которые потребляли большое количество антиоксидантов (имеются в красном вине и темном шоколаде), на 27% меньше подвержены риску заболеть диабетом.
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Также, исследование показало, что 15% антиоксидантов поступают в организм при употреблении красного вина. В связи с этим ученые сделали вывод о пользе умеренного употребления красного вина. Речь идет о 0,5 бокала вина в день.
Как свидетельствует статистика, в Украине растет потребление вина. Наши соотечественники отдают все чаще предпочтение этому напитку перед более крепкими.
Также Украина активно наращивает экспорт своего вина за границу, в частности и в страны ЕС. А продукция отечественного бренда “Коктебель” получила мировое признание. Вина этой торговой марки заняли первые места и получили гран-при на международном дегустационном конкурсе BEST DRINK — 2018.